Один человек пострадал при квартирном пожаре на Академика Лебедева

В Калининском районе Петербурга спасатели потушили квартирный пожар, есть пострадавший.

Возгорание случилось в ночь на среду, 11 августа, в доме №16 на улице Академика Лебедева. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:35. К месту происшествия оперативно выехали 19 огнеборцев на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на кухне площадью 16 квадратных метров в трехкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 1 квадрата.

В 01:56 пожар ликвидировали. В результате пожара пострадал один человек.

Другие подробности выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе пожар «забрался» на склад. Для того, чтобы потушить пламя пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 19 человек личного состава.