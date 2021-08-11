Диетолог рассказала, кому противопоказаны дыни и арбузы

Диетолог рассказала, кому противопоказаны дыни и арбузы
Также арбуз может стать причиной резкого повышения уровня глюкозы в крови. Фото: pixabay

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что арбуз и дыня не рекомендуются при заболеваниях ЖКТ с диспепсическими явлениями, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости.

Она отметила, что при таких заболеваниях арбуз и дыня не рекомендуются или разрешаются с осторожностью, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, даже самый полезный продукт может быть небезопасен. Это зависит от качества, количества съеденного, условий выращивания и других факторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем арбуз может оказывать крайне негативное влияние. Также стоит быть осторожными тем, у кого диагностирован сахарный диабет.

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