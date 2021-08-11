Самокатчица на «Московской»: перепрыгнула турникет и убежала вниз

Женщине с самокатом на "Московской" не давали спуститься в подземку. Фото: Pixabay

Женщине с самокатом на "Московской" не давали спуститься в подземку. Фото: Pixabay

В Петербурге на станции метрополитена «Московская» утро было не добрым. Самокатчица рьяно отстаивала свои права по поводу провоза транспортного средства в подземке.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На кадрах видеозаписи заметно, что самокатчица стоит напротив турникетов. Однако ей не открывают ворота.

Кроме того, на девушку продолжает кричать работник метрополитена. Мужчина заявляет пассажирке, что позади нее выстроилась огромная очередь, и она задерживает других горожан.

Судя по видео, спор выдался жарким, потому как сотрудник подземки уже на взводе.

Закончился весь этот сыр-бор также ярко. По словам пользователей Сети, женщина добилась своего.

«После криков она бросила самокат, перепрыгнула через турникет и убежала вниз по эскалатору», — пишут очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка на электросамокате попала под «ГАЗель» на проспекте Обуховской Обороны.