Самокатчица на «Московской»: перепрыгнула турникет и убежала вниз

В Петербурге на станции метрополитена «Московская» утро было не добрым. Самокатчица рьяно отстаивала свои права по поводу провоза транспортного средства в подземке.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».
На кадрах видеозаписи заметно, что самокатчица стоит напротив турникетов. Однако ей не открывают ворота.
Кроме того, на девушку продолжает кричать работник метрополитена. Мужчина заявляет пассажирке, что позади нее выстроилась огромная очередь, и она задерживает других горожан.
Судя по видео, спор выдался жарким, потому как сотрудник подземки уже на взводе.
Закончился весь этот сыр-бор также ярко. По словам пользователей Сети, женщина добилась своего.
«После криков она бросила самокат, перепрыгнула через турникет и убежала вниз по эскалатору», — пишут очевидцы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушка на электросамокате попала под «ГАЗель» на проспекте Обуховской Обороны.