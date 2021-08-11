Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга

Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга
Максим Шугалей признался, что решение выдвигаться обдумывал долго. Фото: Telegram-канал Максима Шугалея.

Главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Законодательное Собрание Петербурга по пятому одномандатному округу.

Ученый-социолог родился в Ленинграде. Два года назад побывал в плену в Ливии. По его словам, в Африке он занимался независимыми социологическими исследованиями.

Напомним, в выборы в ЗакС Петербурга пройдут 19 сентября 2021 года — в единый день голосования

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стартовал сбор подписей для предвыборной кампании на пост депутата Законодательного собрания Северной столицы социолога Максима Шугалея. Он встретился с жителями Выборгского района Петербурга.

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