В Ленобласти пенсионер обнаружил скелет человека в кофте с капюшоном

В Ленинградской области в Киришском районе прогулка пенсионера закончилась обнаружением скелета человека.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа в отдел полиции обратился мужчина, он сообщил что в массиве «Посадников Остров», садоводства «Предпортовое, 55 км» в лесу нашел труп неизвестного.
Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то нашли скелетированный труп неизвестного человека. Осмотр скончавшегося не дал возможности установить его пол.
Однако следов насильственной смерти в отношении умершего не было. На трупе были тёмно-синие джинсы, зеленая кофта с капюшоном и джемпер.
Труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прикрытый пакетом труп нашли в Киришском районе.