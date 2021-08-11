В Ленобласти пенсионер обнаружил скелет человека в кофте с капюшоном

В Ленобласти пенсионер обнаружил скелет человека в кофте с капюшоном
Мужчина нашел скелет человека в Киришском районе. Фото: pixabay.com 

В Ленинградской области в Киришском районе прогулка пенсионера закончилась обнаружением скелета человека.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа в отдел полиции обратился мужчина, он сообщил что в массиве «Посадников Остров», садоводства «Предпортовое, 55 км» в лесу нашел труп неизвестного.

Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то нашли скелетированный труп неизвестного человека. Осмотр скончавшегося не дал возможности установить его пол.

Однако следов насильственной смерти в отношении умершего не было. На трупе были тёмно-синие джинсы, зеленая кофта с капюшоном и джемпер.

Труп отправили в морг, чтобы установить причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прикрытый пакетом труп нашли в Киришском районе.

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