Прикрытый пакетом труп нашли в Киришском районе

Прикрытый пакетом труп нашли в Киришском районе
Полицейские начали проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Киришском районе Ленобласти в лесном массиве нашли труп мужчины.

Тело было найдено у села Посадников Остров. В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что заходил в лес из СНТ “Предпортовая” за рекой в сторону Дамбы, когда наткнулся в ельнике на прикрытого пакетом мертвеца.

Как 78.ru со ссылкой на источник, к месту ЧП оперативно прибыли правоохранители и медики. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Ладожского озера извлекли труп неизвестного мужчины. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург передали погибшего сотрудникам полиции.

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Прикрытый пакетом труп нашли в Киришском районе
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