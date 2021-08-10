Прикрытый пакетом труп нашли в Киришском районе

В Киришском районе Ленобласти в лесном массиве нашли труп мужчины.

Тело было найдено у села Посадников Остров. В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что заходил в лес из СНТ “Предпортовая” за рекой в сторону Дамбы, когда наткнулся в ельнике на прикрытого пакетом мертвеца.

Как 78.ru со ссылкой на источник, к месту ЧП оперативно прибыли правоохранители и медики. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Ладожского озера извлекли труп неизвестного мужчины. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург передали погибшего сотрудникам полиции.