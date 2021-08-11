В Петербурге СК заинтересовала разрушенная дача Кривдиной

В Петербурге приняли к производству уголовное дело, возбужденное по факту нарушения требований сохранения объектов культурного наследия. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Петербурге приняли к производству уголовное дело, возбужденное по факту нарушения требований сохранения объектов культурного наследия. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В Петербурге приняли к производству уголовное дело, возбужденное после того, как обрушилась башня дачи Кривдиной в Сестрорецке.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу принято к производству уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия».

Следствие полагает, что неизвестные, являющиеся сотрудниками одной из организаций Северной столицы не соблюдали требования законодательства в области сохранения и использования объектов культурного наследия, из-за чего и произошло обрушение башни.

Дача Кривдиной, находящаяся на улице Садовой в городе Сестрорецк, частично разрушилась.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, чтобы понять все детали случившегося и установить личности преступников. Расследование уголовного дела продолжается.

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