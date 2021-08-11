Мужчину, изнасиловавшем 41-летнюю женщину под мостом в Тихвине, поймали

Мужчину, изнасиловавшем 41-летнюю женщину под мостом в Тихвине, поймали
Подозреваемый в изнасиловании задержан. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в Тихвинском районе задержали подозреваемого в изнасиловании женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, еще 9 августа женщина рассказала о происшествии, случившемся с ней. По ее словам, неизвестный изнасиловал ее примерно в 01:20 под мостом через Вязитский ручей города Тихвин.

10 августа правоохранительные органы задержали 38-летнего подозреваемого. Мужчина не работает и живет в Тихвине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Невском районе города женщина сообщила, что ее 30-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин. Правоохранители «по горячим следам» в той же квартире, где все произошло, задержали двоих мужчин.

изнасилование ленобласть происшествие тихвин


 

Новости партнеров
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Мужчина впал в кому на станции метро
Мужчина впал в кому на станции метро "Гостиный Двор"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Отца, пустившего за руль 14-летнего сына, привлекли к ответственности
На КАД между Приморским и Парашютной перекроют полосу
Мужчину, изнасиловавшем 41-летнюю женщину под мостом в Тихвине, поймали
Рабочие вместе с охраной разбирают тротуар на бульваре Менделеева: ...
В мире коронавирус подхватили почти 205 млн человек
В Петербурге СК заинтересовала разрушенная дача Кривдиной
Коронавирус в России за сутки подхватили 21,5 тыс. человек
Может убить до 82% заболевших: новый штамм «йота» пожирает страну за страной