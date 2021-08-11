Мужчину, изнасиловавшем 41-летнюю женщину под мостом в Тихвине, поймали

В Ленинградской области в Тихвинском районе задержали подозреваемого в изнасиловании женщины.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, еще 9 августа женщина рассказала о происшествии, случившемся с ней. По ее словам, неизвестный изнасиловал ее примерно в 01:20 под мостом через Вязитский ручей города Тихвин.
10 августа правоохранительные органы задержали 38-летнего подозреваемого. Мужчина не работает и живет в Тихвине.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Невском районе города женщина сообщила, что ее 30-летнюю дочь изнасиловали двое мужчин. Правоохранители «по горячим следам» в той же квартире, где все произошло, задержали двоих мужчин.