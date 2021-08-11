В России стабилизируется ситуация c COVID, но к стране приближается опасный штамм «йота»

Расслабляться россиянам, которые услышали заявление Роспотребнадзора о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, пока рано. В мире уже в 27 стран проник опасный штамм «дельта», который может убить до 82% заболевших.

О стабилизации обстановки в России заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Она рассказала, что основания говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших, есть.

Она отметила, что данные быстро меняются, но точно видно, что в целом по стране есть улучшения.

Тем не менее, обстановка еще остается наряженной. Так, с начала пандемии COVID-19 был подтвержден у 205 млн человек. Каждый день эта цифра только растет. Больше всего инфицированных – в штатах, где вирус подхватили почти 37 млн человек.

Ситуация там, как и в других 26 странах, ухудшается уже не только из-за штамма «дельта», но и новой мутации «йота». Она была зарегистрирована в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. До сих пор исследователи знают о ней недостаточно.

Группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете выяснила, что этот вариант вируса распространяется до 25% быстрее, чем другие известные штаммы.

Кроме того, эта мутация серьезно повышает долю умерших пациентов от числа инфицированных. Его летальность в категории пациентов от 45 до 64 лет достигла показателя в 46%, в категории старше 75 лет – 62%. Больше всего от COVID-19 рискуют умереть люди в возрасте от 65 до 74 лет. Летальность в этой категории повысилась до 82%.

Пока неясно, насколько разработанные вакцины эффективны против этой мутации.

Ухудшение ситуации осенью ожидается и, не учитывая распространение нового штамма». Врач-вирусолог Евгений Тимаков присоединился к мнению о том, что число инфицированных вырастет после того, как все вернутся домой из отпусков.

Власти стран продолжают настаивать на вакцинации населения. В России, в НИЦЭМ им. Гамалеи разработали назальный вариант вакцины. Препарат можно просто закапать в нос. Один из привитых рассказал, что не страдал от побочных эффектов. Он не отметил ни повышения температуры, ни мышечной или головной боли.