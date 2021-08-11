Сбежавших из суда в Выборге братьев нашли в Сертолово

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники полиции задержали двух братьев, сбежавших из зала мирового суда в Выборге после оглашения приговора.

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, стражи порядка в кратчайшие сроки выяснили, где находятся беглецы, и задержали их в микрорайоне Черная речка в городе Сертолово. Их доставили в отдел полиции.

Напомним, двое мужчин покинули суд после того, как услышали приговор по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». 35-летнего Михаила Мигутина приговорили к одному году строгого режима, а его 40-летнего брата Николая Мигутина к 2,5 годам строгого режима. Они выскочили из здания суда через окно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция ищет двух братьев, сбежавших в Выборге из зала суда через окно.