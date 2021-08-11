Стало известно, в каких районах Ленобласти выявлен максимум случаев COVID за сутки

За минувшие сутки медики выявили 235 новых случаев заболевания коронавирусом в 98 населенных пунктах Ленинградской области.

Об этом стало известно 11 августа. Как сообщили в опершатбе по борьбе с COVID-19, больше всего заболевших в городах: Выборг (15), Гатчина (13), Кириши (12), Тихвин (10), Мурино (9), Пикалёво (8).

Выздоровело за сутки 94 человека, умерло 19. Общее число случаев коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 58 683.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 571 человек. Жертвами COVID-19 стали 799 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 167 241 граждан РФ.