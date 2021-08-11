Стало известно, в каких районах Ленобласти выявлен максимум случаев COVID за сутки

Стало известно, в каких районах Ленобласти выявлен максимум случаев COVID за сутки
В регионе продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

За минувшие сутки медики выявили 235 новых случаев заболевания коронавирусом в 98 населенных пунктах Ленинградской области.

Об этом стало известно 11 августа. Как сообщили в опершатбе по борьбе с COVID-19, больше всего заболевших в городах: Выборг (15), Гатчина (13), Кириши (12), Тихвин (10), Мурино (9), Пикалёво (8).

Выздоровело за сутки 94 человека, умерло 19. Общее число случаев коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 58 683.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 571 человек. Жертвами COVID-19 стали 799 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 167 241 граждан РФ.

зараженные коронавирусная пандемия ленобласть


 

Новости партнеров
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Шойгу предложил завершить планы СССР и перенести в Сибирь научно-промышленные центры-города
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пулково с января обслужил 10 млн пассажиров
Массовое ДТП собрало пробку на съезде с КАД на Шафировский
Стало известно, в каких районах Ленобласти выявлен максимум случаев COVID ...
Привитый вакциной от COVID в виде капель рассказал об ощущениях
Трубу прорвало у жилого дома на проспекте Просвещения
Тунис готовится возобновить авиасообщение с Россией
Дожди и тепло ожидаются в Петербурге 12 августа
Жителей Ленобласти предупредили о ливнях и грозах в четверг