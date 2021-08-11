Турцию после лесных пожаров накрыло катастрофическим наводнением

На северную Черноморское побережье Турции обрушились проливные дожди. Минимум один человек числится пропавшим без вести.

Об этом сообщила 11 августа турецкая газета Daily Sabah. Под удар стихии попали провинции Синов, Бартын, Карабюк и Кимстамон. Там по улицам с большой скоростью несутся потоки грязной воды.

Первые этажи зданий уже накрыло водой. Местных жителей начали эвакуировать. Кроме того, из-за непогоды обрушился мост. В результате ЧП пострадали 13 человек.

Напомним, с конца июля в Турции также бушуют лесные пожары. В общей сумме на территории страны было зафиксировано более 154 лесных пожаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции из-за лесного пожара загорелась электростанция, находящаяся в районе города Милас.