В Петербурге напали на Александра Невзорова

Журналист Александр Невзоров не стал писать заявление на мужчину. Фото: Instagram nevzorovofficial невзоров

Журналист Александр Невзоров не стал писать заявление на мужчину. Фото: Instagram nevzorovofficial невзоров

В Северной столице напали на журналиста Александра Невзорова.

Это произошло накануне после проведения программы «Невзоровские среды». Местом нападения стал отель «Гельвеция» в Петербурге. Неизвестный мужчина нанес пощечину журналисту. Об этом сообщает «Фонтанка».

Мужчина дождался окончания передачи и автограф-сессии Невзорова. Ему не понравилось то, что журналист нелестно отзывается о Русской православной церкви. Тогда мужчина с матами напал на Невзорова.

К отелю подоспела Росгвардия, однако журналист не стал писать заявление на мужчину. Мужчину отпустили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на площади Восстания мигранты с баллончиком напали на петербуржцев. В Центральном районе полиция разыскивает двух иностранцев, ограбивших местных жителей. Их добычей стал iPhone и наличка.