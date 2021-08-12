Состоялось 40-е заседание ЦИК России

11 августа 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

О выдвижении и регистрации кандидатов на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что 15 августа завершается второй этап избирательной кампании − регистрация кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы: «Уже сейчас мы видим высокий уровень регистрации, рекордно низкий процент отказов».

Глава Комиссии отметила, что из 30 зарегистрированных Минюстом политических партий в избирательных кампаниях разного уровня участвуют 26 партий, и 22 из них уже зарегистрировали более 60 тысяч кандидатов.

«Что касается выборов в депутаты Государственной Думы, то в них остались участвовать 14 партий, которым не надо было собирать подписи, − сказала Элла Памфилова. – Зарегистрированы 13 федеральных списков, включающих 3 516 кандидатов и 1 995 кандидатов по одномандатным округам».

Председатель ЦИК России сообщила, что на выборах высших должностных лиц девяти регионов выдвинулся 51 кандидат от 13 политических партий. Двое утратили статус. 27 кандидатов зарегистрировано, семь кандидатов получили отказ в регистрации.

«На выборах депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 39 регионах по единым и одномандатным избирательным округам выдвинуты 21 784 кандидата. Из них 21 462 − от 24 политических партий, 322 кандидата − в порядке самовыдвижения», − сказала Элла Памфилова. − Многие партии воспользовались возможностью сбора подписей через портал «Госуслуги». Все эти подписи верифицированы и не вызывают сомнений».

О Рабочем блокноте УИК

Элла Памфилова представила программное обеспечение «Интерактивный рабочий блокнот УИК»: «Это новая, самая значимая версия. С ее вводом мы полностью отказываемся от громоздкого бумажного Рабочего блокнота. Новая версия позволяет оперативно вносить в программу корректировки, связанные с изменениями в законодательстве, и доводить их до адресата. По сути Рабочий блокнот – это полноценное автоматизированное рабочее место, сопряженное с программным обеспечением ГАС «Выборы». Это пошаговый алгоритм всех действий участковой избирательной комиссии, начиная с первого дня работы и, заканчивая сдачей финансового отчета».

ЦИК России рекомендовала избирательным комиссиям использовать в работе программное обеспечение «Интерактивный рабочий блокнот УИК».

О членах ЦИК России с правом совещательного голоса

Членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначены:

от политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» − Венера Россолини;

от политической партии «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» − Данил Коган;

от политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» − Юлия Бельчикова;

от политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» − Константин Топорков;

от политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» − Михаил Белоусов;

от политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» − Григорий Макаров.

О регистрации на выборах депутатов Государственной Думы

ЦИК России заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам в количестве 8 человек.

Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» в количестве 8 человек.

Комиссия зарегистрировала доверенных лиц политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 17 человек.

Другие вопросы

Комиссия внесла изменения в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва».

ЦИК России утвердила формы избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Центризбирком утвердил согласованные с Федеральным архивным агентством Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и Порядок уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы.