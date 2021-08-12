На Выборгском шоссе женщина с рюкзаком выпала с 22 этажа

В Петербурге в Выборгском районе города неизвестная женщина выпала с 22 этажа 27-этажного дома.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 11 августа, по номеру «112» позвонила женщина. Она рассказала, что на Выборгском шоссе дома 27 корпуса 3 лежит тело. Женщина выпала из окна, однако с какого именно этажа свидетельница не знает.

Труп находился прямо во дворе.

Буквально через 10 минут на месте случившегося уже находились полицейские. Они установили, что в поселке Парголово с общего балкона на 22 этаже выпала женщина.

Возраст погибшей установить возможно не было.

Правоохранители изъяли с места происшествия рюкзак, документов в нем, к сожалению, не было. Труп доставили в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральном районе 10-летняя девочка выпала из окна.