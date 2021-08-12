COVID-19 в России за сутки зафиксировали у 21,9 тыс. человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 932 человек.

Об этом стало известно сегодня, 12 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 534 тыс. 791 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 808 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 168 049 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 195 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 828 972 человек.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 801 случаев. Лидером стала Москва — 2 294 случаев. На третьем месте Московская область — 1 143.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом.