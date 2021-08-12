Все природные пожары в Турции потушили

Все природные пожары в Турции потушили
Лесные пожары в Турции. Фото: скриншот Twitter

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что в стране ликвидировали все лесные пожары. Об этом стало известно в четверг, 12 августа.

Он отметил, что с 28 июля взяты под контроль и потушены 299 очагов в 54 турецких провинциях.

«Все лесные пожары в нашей стране потушены», — написал чиновник в Twitter.

Напомним, 28 июля в турецкой провинции Анталия произошел первый лесной пожар, в дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты. В тушении пожаров в Турции участвовали российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из-за инцидента произошла эвакуация персонала – кажется, в результате никто не пострадал. Напоминаем, что в Турции продолжают бороться с крупными лесными пожарами – на данный момент осталось ликвидировать 14 из них.

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