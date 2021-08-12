На Колтушском шоссе на два месяца изменят схему движения

На Колтушском шоссе на два месяца изменят схему движения
Работы на Колтушском шоссе необходимы для улучшения дорожного движения. Фото: pixabay.com

На участке Колтушского шоссе во Всеволожском районе до середины октября частично изменят схему движения в сторону Петербурга.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, новую схему движения по Колтушскому шоссе введут в ночь на пятницу, 13 августа. Полосу движения в сторону Петербурге переключат на временную дорогу. Речь идет об участке от Суоранды до перекрестка с Голландской улицей. Это необходимо для переустройства водопровода, электричества, газопровода и канализации, попадающих в участок реконструкции.

Реконструкция Колтушского шоссе от КАДа до поворота к Суоранде избавит дорогу от «бутылочного горлышка» на въезде в город. Сейчас там двухполосная дорога, а в скором времени построят четырехполосную магистраль.

Завершение работ по расширению шоссе запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД у Софийской из-за ремонта перекроют две полосы.

Всеволожский район колтушское шоссе ленобласть реконструкция


 

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