На КАД у Софийской из-за ремонта перекроют две полосы

На КАД у Софийской из-за ремонта перекроют две полосы
Две полосы перекроют. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожники запланировали очередной ремонт на петербургской кольцевой. На этот раз под ограничения попадет участок внешней стороны между Московским и Софийской.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонтные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части будут проводиться с 6 по 10 августа на участке внешнего кольца КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей.

На пять дней дорожники закроют первую и вторую полосы, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

Кроме того, с 21 часа 9 августа ровно на сутки полностью перекроют съезд с внешнего кольца на Софийскую улицу. Там также будут устранять колейность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов.

кад московское шоссе новости СПб ограничение движение перекрытие движения софийская улица


 

Новости партнеров
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
Новые станции метро в Петербурге могут открыть в 2024 году
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД у Софийской из-за ремонта перекроют две полосы
Петербургская служба 112 за июль приняла 325 тысяч звонков
Петербуржца арестовали за попытку убить 9-летнего сына
Израильские ученые нашли лекарство, почти на 100% убивающее коронавирус
Интерес к «пластике» и футболистам: чем похожи бывшая жена и ...
На Стачек сгорел мусор в заброшенном общежитии
Лидер «Родины» попросил Беглова проследить за выборами в Петербурге
Синхронистка из Гатчины взяла золото на Олимпиаде