На КАД у Софийской из-за ремонта перекроют две полосы

Дорожники запланировали очередной ремонт на петербургской кольцевой. На этот раз под ограничения попадет участок внешней стороны между Московским и Софийской.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ремонтные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части будут проводиться с 6 по 10 августа на участке внешнего кольца КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей.

На пять дней дорожники закроют первую и вторую полосы, а на третьей и четвертой ограничат скоростной режим до 50 километров в час.

Кроме того, с 21 часа 9 августа ровно на сутки полностью перекроют съезд с внешнего кольца на Софийскую улицу. Там также будут устранять колейность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов.