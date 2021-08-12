ДТП собрало пробку у «Галереи» на Лиговском

ДТП собрало пробку у «Галереи» на Лиговском
Авария произошло у ТРК "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

Вечером 12 августа на Лиговском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла.

Как сообщили очевидцы, авария произошла на Лиговском проспекте около ТРК «Галерея». По предварительной информации, столкнулись мотоцикл, такси и автомобиль Kia.

В результате происшествия образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось о том, что суд отправил под арест мужчину, обвиняемого в ДТП в Новой Москве. Напомним, в результате аварии погибла 16-летняя девушка.

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