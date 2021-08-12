Стала известна предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже

Стала известна предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже
По меньшей мере 12 человек пострадали. Фото: Pixabay

Вечером 12 августа в Воронеже в автобусе ПАЗ произошел взрыв. Автобус охватило пламя.

Предварительная причина ЧП — взрыв газового оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33, по меньшей мере 12 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было порядка 30 пассажиров.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.

автобус взрыв воронеж


 

Новости партнеров
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стала известна предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже
На Народной улице вспыхнули две иномарки
ДТП собрало пробку у «Галереи» на Лиговском
Спасатели тушили пожар в административном здании в Колпино
ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса
Аргентина начала привиться «Спутником V», произведенным в стране
На Колтушском шоссе на два месяца изменят схему движения
«Родина» оспорит отказ избиркома Петербурга в регистрации списка на выборах ...