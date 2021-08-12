Стала известна предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже

Вечером 12 августа в Воронеже в автобусе ПАЗ произошел взрыв. Автобус охватило пламя.

Предварительная причина ЧП — взрыв газового оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33, по меньшей мере 12 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было порядка 30 пассажиров.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.