Стала известна предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже

Вечером 12 августа в Воронеже в автобусе ПАЗ произошел взрыв. Автобус охватило пламя.
Предварительная причина ЧП — взрыв газового оборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Взрыв произошел в маршрутном автобусе в Воронеже в четверг вечером на Кольцовской улице возле дома 33, по меньшей мере 12 человек пострадали, двое в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было порядка 30 пассажиров.
На место происшествия прибыли скорая и спасатели.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.