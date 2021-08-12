В британском городе Плимут произошла стрельба

В британском городе Плимут произошла стрельба
Произошла стрельба. Фото: Pixabay

В городе британском городе Плимут в графстве Девон, Великобритания, произошла стрельба.

По данным Sky News, в результате происшествия погибли несколько человек. Стрелявшего убили. Перестрелка произошла в районе Кейхэм около 18:10.

На место происшествия прибыли полиция и медики. Место, где произошла стрельба, оцеплено. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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