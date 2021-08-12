Стрельба в британском Плимуте унесла жизни пяти человек

Пять человек погибли при стрельбе в Плимуте на юго-западе Англии, заявили в полиции графств Девон и Корнуолл.

Район оцеплен, дороги перекрыты. Стрелок мертв, сообщает Daily Mail.

Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим. «Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку», — написала она в Twitter.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.