Стрельба в британском Плимуте унесла жизни пяти человек

Стрельба в британском Плимуте унесла жизни пяти человек
Произошла стрельба. Фото: Pixabay

Пять человек погибли при стрельбе в Плимуте на юго-западе Англии, заявили в полиции графств Девон и Корнуолл.

Район оцеплен, дороги перекрыты. Стрелок мертв, сообщает Daily Mail.

Глава МВД Великобритании Прити Пател назвала инцидент шокирующим. «Я поговорила с главой полиции и предложила свою полную поддержку», — написала она в Twitter.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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