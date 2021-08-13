Число погибших при стрельбе в Плимуте достигло шести

При стрельбе в Плимуте на юго-западе Англии, погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе подозреваемый, заявили в полиции графств Девон и Корнуолл.
Две женщины и двое мужчин скончались на месте происшествия.
«Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений», —сообщила полиция в Facebook.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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