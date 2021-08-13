Число погибших при стрельбе в Плимуте достигло шести

Число погибших при стрельбе в Плимуте достигло шести
Произошла стрельба. Фото: pixabay

При стрельбе в Плимуте на юго-западе Англии, погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе подозреваемый, заявили в полиции графств Девон и Корнуолл.

Две женщины и двое мужчин скончались на месте происшествия.

«Еще один мужчина, предположительно, нападавший, также скончался на месте происшествия. Все, предположительно, погибли от огнестрельных ранений», —сообщила полиция в Facebook.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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