Похитителей нижнего белья из интим-бутика разыскивают в Петербурге

Молодые люди похитили нижнее белье. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Молодые люди похитили нижнее белье. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Группа из трех человек похитила из магазина комплект женского нижнего белья из интим-магазина на Большом проспекте Петроградской стороны. Теперь молодых людей разыскивают.

Действия неизвестных попали в объектив камеры видеонаблюдения. Подробности рассказали в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

На записи видно, как молодой человек засовывает себе в штаны нижнее белье, пока другой отвлекает продавца.

«Ребята подготовленные и действуют по данной схеме уже не в первый раз», — написал автор публикации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое горе-романтиков похитили букет из цветочного магазина в Василеостровском районе.