Телесваха Сябитова назвала правила, которые соблюдают в счастливых семьях

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала поклонникам, в чем заключается секрет счастливой семейной жизни.

Соответствующий пост телеведущая опубликовала в свое Instagram-аккаунте. Так, первое правило заключается в том, что жена для мужа должна быть важнее работы. Он должен уметь правильно расставлять приоритеты.

Второе правило – жена должна ощущать, что она нужна и важна для мужа. Мужчина должен обращать на свою женщину больше внимания. Третье – для хорошей жены дом и семья всегда важнее всего на свете. Именно в доме она получает реализацию как женщина.

В-четвертых, Сябитова напомнила, что внимание и доброта в отношениях важнее материального достатка. Именно поэтому мужу необходимо не только любить свою супругу, но и «научиться любить то, что любит она».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роза Сябитова раскрыла план по захвату принца на примере сказки про Золушку. Она рассказала, какую мудрость может поведать эта история современным девушкам.