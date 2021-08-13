В России впервые число умерших от COVID за сутки превысило 800 человек

В России впервые число умерших от COVID за сутки превысило 800 человек
Общее число умерших в стране достигло 168 049. Фото: комитет по здравоохранению

COVID-19 за прошедшие сутки унес жизни 808 человек в России, что является суточным максимумом с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф, опубликованные 12 августа. Так, в России общее число умерших достигло 168 049.

Лидерами по смертельным случаям от COVID-19 являются: Москва — 56 человек, Петербург — 48, Краснодарский край — 32 человека, Пермский край — 29, Ростовская область — 28 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 932 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 млн 534 тыс. 791 человек.

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