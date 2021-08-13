Врач рассказала, как эффективно восстановить мышцы после COVID

Врач рассказала, как эффективно восстановить мышцы после COVID
Одними из приоритетных занятий во время восстановления являются ходьба и плавание. Фото: Pixabay

Люди, которые переболели коронавирусом очень часто теряют часть мышечной массы, однако ее можно восстановить путем безопасной методики. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, если человек тяжело болел COVID-19 и был госпитализирован, то из больницы он выходит с очень заметной потерей мышечной массы. Для ее восстановления самым безопасным видом спорта будет являться ходьба и плавание.

Врач рассказала в интервью радио Sputnik, что во время занятий спортом необходимо наблюдать за пульсом и увеличивать нагрузку только при их нормальных значениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из петербургского Института экспериментальной медицины (ИЭМ) разрабатывают вакцину против коронавируса на основе молочнокислых бактерий. Планируется, что препарат будет мягче других прививок и подойдёт детям и пенсионерам.

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