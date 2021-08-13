Петербурженка похитила у потенциальной невестки своего сына, возбуждено дело

Петербурженка похитила у потенциальной невестки своего сына, возбуждено дело
Преступление произошло на Товарищеском проспекте, дом №1. Фото: скриншот google/maps

В Невском районе Петербурга полицейские устанавливают все обстоятельства похищения молодого человека. Заявление написала девушка горожанина.

В четверг, 12 августа, в полицию обратилась 20-летняя девушка, студентка одного из городских вузов. Она заявила, что около 6:50 к ней в квартиру в доме №1 на Товарищеском проспекте пришла мать ее 25-летнего сожителя в сопровождении нескольких неизвестных мужчин. Последние набросились на молодого человека, связали ему руки, вывели на улицу, посадили в автомобиль Mitsubishi и скрылись.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, указанный автомобиль был остановлен в 12:45 на 47-м км автодороги М-10. За рулем находился 31-летний уроженец Ярославля. Кроме того, в салоне находились 36-летняя женщина и двое мужчин 41 и 49 лет, а также разыскиваемый молодой человек, который подтвердил, что его похитили.

Все подозреваемые были доставлены в отдел полиции. Позднее в своей квартире на улице Дыбенко была задержана 49-летняя мать похищенного, ее поместили в изолятор.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге двое мужчин решили устроить самосуд за ДТП и похитили человека.

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