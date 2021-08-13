Рухнувший в озеро Ми-8 с петербуржцами обнаружен на Камчатке без хвоста

В Курильском озере на Камчатке спасателям удалось найти разбившийся вертолет Ми-8. Воздушное судно с отломанным хвостом находилось на глубине 110–111 метров.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что у вертолета отломана хвостовая часть, остальной корпус целый.

Сейчас на озере работает глубоководная техника.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Обломки вертолета лежат на глубине 130 метров почти в километре от берега. К спасательной операции попросили присоединиться Министерство обороны, так как водолазы МЧС на такой глубине работать не могут. К поискам пропавших людей и обломков вертолета привлекут подводные роботизированные аппараты, которые займутся обследованием дна озера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в вертолете, упавшем на Камчатке, летел телеведущий Корженевский.