В Керчи ливень подтопил улицы

Сильные ливни затопили центр Керчи. Дождь обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и около ста домов. Некоторые центральные улицы перекрыты. Из-за дождей перестали курсировать троллейбусы.
Городской транспорт работает в штатном режиме, однако некоторые маршруты изменились. Администрация города советует не выбираться в город на личном авто. Об этом сообщает РИА «Новости».
В администрации жителей призвали быть готовыми к возможной эвакуации.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в центре Санкт-Петербурга сегодня, 7 августа, снова затопило дом на Невском проспекте. Протечка началась во время ливня. Об этом рассказывают местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В здании делают ремонт кровли, что стало причиной протечки.