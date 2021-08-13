В Керчи ливень подтопил улицы

В администрации жителей призвали быть готовыми к возможной эвакуации. Фото: скрин группа "Новости Керчь Крым Россия" "ВКонтакте".

В администрации жителей призвали быть готовыми к возможной эвакуации. Фото: скрин группа "Новости Керчь Крым Россия" "ВКонтакте".

Сильные ливни затопили центр Керчи. Дождь обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и около ста домов. Некоторые центральные улицы перекрыты. Из-за дождей перестали курсировать троллейбусы.

Городской транспорт работает в штатном режиме, однако некоторые маршруты изменились. Администрация города советует не выбираться в город на личном авто. Об этом сообщает РИА «Новости».