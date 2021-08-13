Психолог рассказал, как подготовить ребенка к переходу в новую школу

Психолог Евгений Идзиковский в эфире «Радио 1» дал советы о том, как облегчить сложный процесс перехода в другую школу и для ребенка, и для родителей.

Решение о переводе ребенка в другую школу может быть принято по множеству причин: переезд, конфликты с педагогами или одноклассниками, необходимость другого образовательного подхода. Специалист подчеркивает, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

Если причиной перевода становятся проблемы со сверстниками или учителями, психолог советует сначала попробовать решить их. Если разобраться со сложной ситуацией не получается, оптимальнее всего дождаться окончания учебного года, чтобы в новую школу ребенок пошел с 1 сентября.

Наиболее благоприятной причиной перевода, по словам эксперта, является переезд, поскольку в таком случае ребенку не нужно менять модель общения. А вот перед переходом в образовательное учреждение с новыми учебными программами лучше обратиться к репетитору, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно с началом занятий.

Если новая школа сильнее старой, дополнительно заниматься можно не только перед 1 сентября, но и в течение года. Тогда ребенку станет скучно учиться по легким программам и переход в новую школу с более интересными занятиями не будет травматичным, объясняет Идзиковский.

Специалист также подчеркивает, что чем старше ребенок, тем более плавно и безболезненно проходит его адаптация в новом месте. Важно понимать, что создание подходящих обстоятельств, которые смягчат перемену привычной обстановки, облегчат жизнь не только школьнику, но и родителям.

Тревога, стресс, подавленное состояние и эмоциональные качели, которые испытывает ребенок, переживающий перед началом нового жизненного этапа, или родитель, волнующийся за свое дитя, могут привести к частым конфликтам и разладам в семье.