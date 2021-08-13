С организации-должника взыскали 11,5 миллионов рублей

За неисполнение требований исполнительного документа организации-должнику, не погасившей задолженность в пользу таможенной службы, пришлось заплатить почти 800 тысяч рублей исполнительского сбора.

Сводное исполнительное производство о взыскании 11,5 миллионов рублей таможенных платежей с коммерческой фирмы находилось на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по ИОИП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Исполнять требования исполнительного документа компания не торопилась, в связи с чем в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 799 тысяч рублей.

Также арестовали банковские счета. Как только на счетах появились денежные средства, их списали в принудительном порядке. Задолженность полностью погасили, исполнительский сбор оплатили. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

С начала 2021 года судебные приставы Северной столицы взыскали и перечислили в доход бюджета более 518,5 миллионов рублей исполнительского сбора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам.