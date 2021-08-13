С организации-должника взыскали 11,5 миллионов рублей

С организации-должника взыскали 11,5 миллионов рублей
Задолженность полностью погасили, исполнительский сбор оплатили. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

За неисполнение требований исполнительного документа организации-должнику, не погасившей задолженность в пользу таможенной службы, пришлось заплатить почти 800 тысяч рублей исполнительского сбора.

Сводное исполнительное производство о взыскании 11,5 миллионов рублей таможенных платежей с коммерческой фирмы находилось на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по ИОИП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу.

Исполнять требования исполнительного документа компания не торопилась, в связи с чем в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 799 тысяч рублей.

Также арестовали банковские счета. Как только на счетах появились денежные средства, их списали в принудительном порядке. Задолженность полностью погасили, исполнительский сбор оплатили. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

С начала 2021 года судебные приставы Северной столицы взыскали и перечислили в доход бюджета более 518,5 миллионов рублей исполнительского сбора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга заставили должников выплатить 360 млн по алиментам.

ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу должник новости СПб приставы санкт-петербург


 

Новости партнеров
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
У входа в МЕГА Дыбенко выстроили очереди из сотен людей
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Привычка, которая сохранит здоровье мозга и улучшит память
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Биолог рассказал о самых грибных местах в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С организации-должника взыскали 11,5 миллионов рублей
Комитет по транспорту взял на личный контроль COVID-безопасность в такси
Врач-педиатр отобрала и украла у женщины «Айфон»
Россиян предупредили об опасных свойствах мяты
Мужчина, загоревшийся в Троицком соборе, в больнице с ожогом лица и шеи
16 августа ТЭК протестирует сети в Выборгском районе
21 и 22 августа полностью перекроют съезд №1 на КАДе
Пятница 13-е: чего ждать от «самого плохого» дня в году?