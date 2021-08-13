В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления

В Крыму МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках. Фото: скрин группа "Новости Керчь Крым Россия" "ВКонтакте".

В Крыму МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках. Фото: скрин группа "Новости Керчь Крым Россия" "ВКонтакте".

В Керчи рассказали о начале эвакуации жителей из зон подтопления. Их по необходимости расселят в отелях.

Власти принимают все меры по устранению последствий обильных дождей. Критических ситуаций нет. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке «ВКонтакте».

Аксенов надеется, что повторений первой половины лета не будет. Однако он заявил, что Керчь готова ко всем вариантам сценария. Привлечены специалисты, техника.

Он отметил, что ежечасно ему докладывают об обстановке.

В Крыму МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках.