В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления

В Керчи рассказали о начале эвакуации жителей из зон подтопления. Их по необходимости расселят в отелях.
Власти принимают все меры по устранению последствий обильных дождей. Критических ситуаций нет. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке «ВКонтакте».
Аксенов надеется, что повторений первой половины лета не будет. Однако он заявил, что Керчь готова ко всем вариантам сценария. Привлечены специалисты, техника.
Он отметил, что ежечасно ему докладывают об обстановке.
В Крыму МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сильные ливни затопили центр Керчи. Дождь обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и около ста домов. Некоторые центральные улицы перекрыты.