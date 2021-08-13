В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления

В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
В Крыму МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках. Фото: скрин группа "Новости Керчь Крым Россия" "ВКонтакте".
В Керчи рассказали о начале эвакуации жителей из зон подтопления. Их по необходимости расселят в отелях.
Власти принимают все меры по устранению последствий обильных дождей. Критических ситуаций нет. Об этом сообщает глава Крыма Сергей Аксенов на своей страничке «ВКонтакте».
Аксенов надеется, что повторений первой половины лета не будет. Однако он заявил, что Керчь готова ко всем вариантам сценария. Привлечены специалисты, техника.
Он отметил, что ежечасно ему докладывают об обстановке.
В Крыму МЧС прогнозируют повышение уровня воды в реках.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сильные ливни затопили центр Керчи. Дождь обрушился на Керчь накануне. Из берегов вышла река, подтопило территорию городского стадиона, рынка и около ста домов. Некоторые центральные улицы перекрыты.
дожди Керчь крым подтопление эвакуация


 

Новости партнеров
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Красном Треугольнике» тушили мусор в заброшенном здании
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Путин и Меркель проведут в Москве переговоры 20 августа
Доноры Петербурга за первую неделю августа сдали 452 литра крови
СК РФ по Петербургу закончил расследование убийства студента СПбГУ МВД
В Бокситогорском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве местного ...
Суд Петербурга заключил под стражу мужчину, обвиняемого в похищении человека
Директора ЖКС №2 Невского района заключили под домашний арест по делу о взятке