Бывший завод «Ливиз» в Петербурге продали группе ЛСР

Группа ЛСР приобрела комплекс зданий "Ливиза" на Синопской набережной за 1,1 млрд рублей. Фото: Дом.рф

Группа ЛСР приобрела комплекс зданий "Ливиза" на Синопской набережной за 1,1 млрд рублей. Фото: Дом.рф

Девелоперская «Группа ЛСР» выиграла торги по продаже комплекса зданий бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз», расположенного в центре Петербурга.

Группа ЛСР приобрела комплекс зданий «Ливиза» на Синопской набережной за 1,1 млрд рублей. При этом стартовая цена лота, находящегося в федеральной собственности, составляла 524,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте ДОМ.РФ.

В собственность компании перешли 13 зданий и земельный участок. Их площадь составляет 33,2 тысячи квадратных метров.

Здания построены в 1896-1897 годах, из них три здания являются объектами культурного наследия. Ожидается, что застройщик намерен построить на участке жилой комплекс.

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