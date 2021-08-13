Бывший завод «Ливиз» в Петербурге продали группе ЛСР

Бывший завод &#171;Ливиз&#187; в Петербурге продали группе ЛСР
Группа ЛСР приобрела комплекс зданий "Ливиза" на Синопской набережной за 1,1 млрд рублей. Фото: Дом.рф

Девелоперская «Группа ЛСР» выиграла торги по продаже комплекса зданий бывшего ликеро-водочного завода «Ливиз», расположенного в центре Петербурга.

Группа ЛСР приобрела комплекс зданий «Ливиза» на Синопской набережной за 1,1 млрд рублей. При этом стартовая цена лота, находящегося в федеральной собственности, составляла 524,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте ДОМ.РФ.

В собственность компании перешли 13 зданий и земельный участок. Их площадь составляет 33,2 тысячи квадратных метров.

Здания построены в 1896-1897 годах, из них три здания являются объектами культурного наследия. Ожидается, что застройщик намерен построить на участке жилой комплекс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расселенный дом Бредаля выставили на торги почти за 100 млн рублей.

аукцион группа лср завод ливиз новости СПб торги


 

Новости партнеров
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Умер один из авторов Конституции России Сергей Ковалев
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
Губерниев жестко ответил Познеру на слова про Олимпиаду, Bellator анонсировал бой Емельяненко
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские врачи рассказали о смертельных последствиях COVID-19
Бывший завод «Ливиз» в Петербурге продали группе ЛСР
В «Красном Треугольнике» тушили мусор в заброшенном здании
В Керчи началась эвакуация населения из зон подтопления
Путин и Меркель проведут в Москве переговоры 20 августа
Доноры Петербурга за первую неделю августа сдали 452 литра крови
СК РФ по Петербургу закончил расследование убийства студента СПбГУ МВД
В Бокситогорском районе задержали мужчину по подозрению в убийстве местного ...