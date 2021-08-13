В Китае более 20 человек погибли при наводнениях

В китайской провинции Хубэй не менее 21 человека погибло в результате масштабных наводнений. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Как сообщает газета Global Times, стихийное бедствие накрыло город Люлинь в четверг, 12 августа. Количество осадков превысило 100 мм/ч. Уровень воды достиг 3,5 метра, а в некоторых частях города вода поднялась до уровня в 5 метров.

В четверг в провинции Хубэй местные власти повысили уровень опасности с четвертого (минимального) до третьего (среднего). По данным метеорологов, проливные дожди закончатся не раньше пятницы.

В июле в соседней провинции Хэнань в результате наводнений погибли 302 человека, еще 50 пропали без вести.

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