В США впервые с 1790 года сократилось число белых граждан

В США впервые с 1790 года сократилось число белых граждан
В процентном соотношении белое население США впервые сократилось ниже 60%. Фото: pixabay

Численность белого населения в Соединенных Штатах сократилась на 8,6%. Такие данные приводятся по итогам переписи населения в 2020 году.

Как сообщает The Washington Post, данные Бюро переписи США говорят о том, что число белых американцев в 2020 году сократилось до 204,3 млн. В 2010 году их насчитывалось 223,6 млн человек. В процентном соотношении белое население впервые сократилось ниже 60% — с 63,7% десять лет назад до 57,8% в прошлом году.

Настолько резкое сокращение числа представителей белой расы произошло впервые с 1790 года, когда начали вести перепись населения.

Специалист по демографии вашингтонского Института Брукингса Уильям Фрей предположил, что сокращение белого населения произошло на фоне снижения рождаемости среди молодого поколения на фоне кризиса 2007-2008 годов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США менее 0,01% привитых тяжело заболевали или умирали.

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