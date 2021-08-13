Очевидцы сообщили о массовой поножовщине на проспекте Славы

Во Фрунзенском районе поздно вечером произошла массовая поножовщина мигрантов. В драке участвовали около 15 человек.

Очевидцы рассказали о случившемся в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент произошел на проспекте Славы, 51. Со слов местных жителей, мигранты устроили массовую поножовщину. Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, участие в драке приняли порядка 15 человек. На место выезжала полиция.

«Массовая поножовщина наших работников из братских стран. На проспекте Славы 51. Полиция немного опоздала. Все попрятались в кустах парка», — написал автор публикации.

Пострадал ли кто-нибудь в результате произошедшего, не сообщается. Все обстоятельства уточняются.

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