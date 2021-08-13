В Светогорске нашли убийцу, нанесшего собутыльнику 20 ударов ножом

В Светогорске нашли убийцу, нанесшего собутыльнику 20 ударов ножом
Подозреваемый в убийстве задержан. Фото: СУ СК по Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины.

Как сообщили в областном управлении СК, следственные органы раскрыли уголовное дело об убийстве жителя Светогорска.

Преступление произошло 3 августа в квартире на улице Гарькавого. По данным следователей, подозреваемый и потерпевший вместе выпили, после чего у них завязался конфликт и драка. Подозреваемый схватился за нож и нанес собутыльнику не менее 20 ударов ножом. После этого мужчина сбежал.

Тело убитого нашли в квартире спустя 10 дней.

Злоумышленника задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие будет настаивать на аресте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СК РФ по Петербургу закончил расследование убийства студента СПбГУ МВД.

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