Машина перевернулась на крышу после ДТП в Кировском районе

В Кировском районе Петербурга ночью случилась автомобильная авария с «перевертышем».

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло в ночь на 14 августа на перекрестке улиц Маршала Говорова и Трефолева.

Там столкнулись два автомобиля. Одну из машин откинуло на несколько метров от места ДТП, она перевернулась на крышу. Вторая осталась стоять на перекрестке.

На месте происшествия работает дорожная полиция, скорой не видно. О пострадавших не сообщается. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте. Арендованная машина при этом получила значительные повреждения: вся передняя часть автомобиля оказалась «в мясо».