Эндокринолог Маслова отменила запрет на вредные продукты

В мороженом есть кальций и фосфор. Фото: pixabay.com

В мороженом есть кальций и фосфор. Фото: pixabay.com

Еду, которую считают вредной, можно употреблять, если рацион сбалансирован. Об этом заявила диетолог Елена Маслова.

Правильно рассчитанные калории дают возможность позволить себе сало, кофе или мороженое. Вред наносит не какой-то продукт, а рацион в целом. Об этом сообщает «Прайм».

Врач уверена, что не стоит забывать, что даже от полезной еды в избытке можно получить побочные и отрицательные эффекты. Диетолог советует питаться умеренно и сбалансированно. Также она отмечает, не забывать про активность.

Вредная еда тоже может быть полезной. В мороженом есть кальций и фосфор, а в сале — витамины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство запретило завозить мороженое, макароны и некоторые другие продукты питания с Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.