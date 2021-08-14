Полиция задержала, сорвавшего и укравшего крестик у пенсионерки

Полиция задержала, сорвавшего и укравшего крестик у пенсионерки
Возбуждено уголовное дело. Фото: pexels.com

Полиция Петербурга у дома 2 «г», по Ждановской набережной в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в краже нательного креста задержала неоднократно судимого 30-летнего мужчину.

Ранее в парадной №1 д. 28 корп. 2 по ул. Есенина, он, применив физическую силу в отношении 84-летней пенсионерки, сорвал с ее шеи цепочку с крестиком из металла желтого цвета и скрылся с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Петербурга у дома 43 корпус 1 по Юнтоловскому пр., по подозрению в совершении ограбления задержала 30-летнего мужчину, а у дома 53 корпус 1 по Ленинскому пр, задержала его 44-летнего сообщника. Ранее в полицию поступило заявление от 36-летнего мужчины, о том, что двое неизвестных, под угрозой применения физической силы, украли принадлежащую потерпевшему банковскую карту.

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