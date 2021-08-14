В Красносельском районе полиция задержала ограбивших мужчину

В Красносельском районе полиция задержала ограбивших мужчину
Также они украли мобильный телефон, стоимостью 16 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Петербурга у дома 43 корпус 1 по Юнтоловскому пр., по подозрению в совершении ограбления задержала 30-летнего мужчину, а у дома 53 корпус 1 по Ленинскому пр, задержала его 44-летнего сообщника.

Ранее в полицию поступило заявление от 36-летнего мужчины, о том, что у д. 98 по Петергофскому шоссе, напротив торгового центра, двое неизвестных, под угрозой применения физической силы, украли принадлежащую потерпевшему мужчине банковскую карту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также они украли мобильный телефон, стоимостью 16 тысяч рублей, после чего с банковского счета потерпевшего были списаны денежные средства в сумме 37 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-педиатр отобрала и украла у женщины «Айфон».

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