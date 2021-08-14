Спасатели потушили вспыхнувший гараж на Малой Балканской

В субботу, 14 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.
Информация о возгорании поступила в 12:45. Пожар произошел на улице Малая Балканская, д.35.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в бетонном, крытом рубероидом, размером 3х6 метров гараже, происходило горение обстановки на площади пять квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 13:07. Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона.