Спасатели потушили вспыхнувший гараж на Малой Балканской

Спасатели потушили вспыхнувший гараж на Малой Балканской
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В субботу, 14 августа, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Информация о возгорании поступила в 12:45. Пожар произошел на улице Малая Балканская, д.35.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в бетонном, крытом рубероидом, размером 3х6 метров гараже, происходило горение обстановки на площади пять квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 13:07. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колтушах произошел пожар из-за оставленного на зарядке телефона.

пожар происшествия фрунзенский район


 

Новости партнеров
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
Вместе с грибами петербуржцы каждый день находят в лесах трупы и останки людей
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили вспыхнувший гараж на Малой Балканской
Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре в субботу
В Турции 40 человек стали жертвами наводнений
Певица МакSим частично потеряла память из-за болезни
Иностранный путешественник назвал три главных качества русских людей
В Адмиралтейском районе мужчина ударил об асфальт школьника
В Василеостровском районе загорелся ангар
Технолога Ленинградского зоопарка задержали ещё на трое суток по делу о взятке