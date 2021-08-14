Новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в центре Москвы

В Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере нашли новорожденную девочку, завернутую в куртку и пакет.

По данным пресс-службы прокуратуры города, ребенку не больше суток, сейчас ее осматривают врачи.

В ведомстве отметили, что личности родителей девочки устанавливаются.

«Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.