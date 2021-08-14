Станцию метро «Пушкинская» закрыли на вход

Станция метро была закрыта на вход. Фото: Baltphoto

Станция метро была закрыта на вход. Фото: Baltphoto

Станцию метро «Пушкинская» в Петербурге временно закрыли на вход. Из-за скачка напряжения там перестали работать турникеты, сообщил в пресс-службе метрополитена.

«С 17-51 ст. «Пушкинская» закрыта на вход, из-за просадки напряжения не работает линейка турникетов», — говорится в сообщении.

Чуть позже в петербургской подземке уточнили, что в 18-00 работа оборудования восстановлена, станция работает в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что переход «Пушкинская» – «Звенигородская» до сих пор закрыт. В подземке сообщали, что станция метро не работает из-за обнаружения бесхозного предмета.