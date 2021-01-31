«Звенигородскую» открыли на вход

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Станция снова работает. Видимо, никаких опасных предметов не нашли. Фото: Baltphoto

Станцию метро закрыли после того, как место для проведения несанкционированного митинга перенесли на Пионерскую площадь.

В Санкт-Петербурге станцию метро «Звенигородская» открыли в 13:53. Она работает в ограниченном режиме – только на вход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Отмечается, что переход «Пушкинская» – «Звенигородская» до сих пор закрыт. В подземке сообщали, что станция метро не работает из-за обнаружения бесхозного предмета. Также были закрыли на вход и выход некоторые другие станции метрополитена.

Стоит подчеркнуть, что обе станции находятся рядом с ТЮЗом, где собирались протестующие. Сейчас Пионерская площадь опустела, граждане находятся у Сенной площади.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вход на «Чернышевскую» усыпан осколками, очевидцы слышали хлопок.

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