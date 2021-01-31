Вход на «Чернышевскую» усыпан осколками, очевидцы слышали хлопок

В стороне станции метро «Чернышевская» раздался громкий хлопок. Тротуар у входа оказался усыпан стеклами.

Об этом стало известно сегодня, 31 января, около 12:30. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Литейный Life» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что тротуар у входа усыпан стеклом и кусками алюминия, а окна оказались разбиты.

«В момент происшествия станция метро была закрыта», — написал автор записи.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о закрытии «Звенигородской». Что стало причиной закрытия стация – непонятно, но предполагается, что несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.