Вход на «Чернышевскую» усыпан осколками, очевидцы слышали хлопок

Вход на &#171;Чернышевскую&#187; усыпан осколками, очевидцы слышали хлопок
Горожане увидели выбитые стекла. Фото: скриншот "ВКонтакте"

В стороне станции метро «Чернышевская» раздался громкий хлопок. Тротуар у входа оказался усыпан стеклами.

Об этом стало известно сегодня, 31 января, около 12:30. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Литейный Life» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что тротуар у входа усыпан стеклом и кусками алюминия, а окна оказались разбиты.

«В момент происшествия станция метро была закрыта», — написал автор записи.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о закрытии «Звенигородской». Что стало причиной закрытия стация – непонятно, но предполагается, что несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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