В Москве задержали мать, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак

В Москве задержали мать, выбросившую новорожденную дочь в мусорный бак
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Женщина, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорный контейнер в московских Хамовниках, задержана, ее везут в московский главк Следственного комитета.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлию Иванову.

Напомним, в Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере нашли новорожденную девочку, завернутую в куртку и пакет. По данным пресс-службы прокуратуры города, ребенку не больше суток, сейчас ее осматривают врачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

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