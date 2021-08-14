Десять спасателей тушили баню в Зеленогорске

Десять спасателей тушили баню в Зеленогорске
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

В субботу, 14 августа, в Курортном районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 17:52. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в Зеленогорске на пер. Деповский, д .4 загорелась баня.

В рубленой, размером 4х4 метров бане происходило горение обстановки

Справиться с огнем удалось в 18:34. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту пожара на Малой Митрофаньевской улице оперативно прибыли 25 спасателей на пяти спецмашинах.

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